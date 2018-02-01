اسرائيل تدق طبول الحرب على لبنان بذريعة صواريخ حزب الله وعطاءات استخراج الغاز من حقل بحري مشترك
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هل عاد التوافق السعودي – الاماراتي الى سابق وضعه في اليمن ؟

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