هل عاد التوافق السعودي – الاماراتي الى سابق وضعه في اليمن ؟

أعلنت قيادة التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الخميس، أن الأطراف اليمنية في عدن التزمت ببيان التحالف، مؤكدة أن “الهدوء عاد إلى المدينة”.

وأشارت قيادة التحالف إلى أن “الرياض وأبوظبي تشتركان في رؤية واحدة وهدف واحد، هو أمن اليمن واستقراره وتجنب الفوضى”.

وأكدت أن “التحالف يسعى للحفاظ على كيان الدولة اليمنية وحل خلافات الفرقاء، لتحقيق المصالحة بين الأطراف اليمنية”.

وشهدت مدينة عدن التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة لها، خلال الأيام القليلة الماضية اشتباكات بين “قوات الحماية الرئاسية” وقوات الحزام الأمني الموالية لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”، سيطر خلالها الأخير على مؤسسات حكومية قبل أن يتدخل التحالف لفض الخلاف.

وأعلن التحالف العربي ليلة أمس الأربعاء، وصول وفد عسكري أمني رفيع من السعودية والإمارات إلى مدينة عدن جنوب اليمن للوقوف على استجابة الأطراف المعنية بقرار قيادة التحالف بوقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن وفد قيادة التحالف أكد خلال اجتماعه بكافة الأطراف المعنية في عدن على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وعودة الحياة والهدوء للمدينة والتركيز على دعم جبهات القتال ضد الحوثيين.

كما أشارت الوكالة إلى أن الوفد أكد على وحدة موقف السعودية والإمارات وأنهما ستقفان مع اليمن حتى يحرر أراضيه بالكامل وأن “مهمة التحالف تتمحور حول إعادة الشرعية لليمن وعودة الأمن والاستقرار وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2216”.

نوه الوفد بأن ما حدث في عدن خلال الأيام الماضية لا يخدم مهمة الشرعية والتحالف في استكمال تحرير الأراضي اليمنية، مشددا على ضرورة “نبذ الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد وإعادة الأمن والاستقرار إلى ما كان عليه في السابق وتمكين الأجهزة الوطنية من خدمة المواطنين”.