“مجتهد” يكشف سر وقف الانقلاب على حكومة هادي في عدن

كشف المغرد السعودي الشهير «مجتهد» عن وثيقة قال إنها تفسر سر وقف الانقلاب على الحكومة الشرعية في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

الوثيقة عبارة عن بيان يحمل توقيعات قادة ألوية الساحل الغربي الستة؛ حيث هددوا التحالف العربي بقيادة السعودية بالتدخل من أجل إيقاف القتال في عدن خلال مهلة حدودها بـ12 ساعة.

وهدد القادة بأنه إذا لم ينته القتال خلال المدة المحددة، فسيتم إرسال الألوية إلى عدن.

وعلق «مجتهد» على الوثيقة، قائلا إنها «تبين سر الإيقاف الفجائي للانقلاب في عدن».

وأضاف أن «الألوية التي تقاتل في الساحل الغربي هددت (ولي العهد السعودي محمد) بن سلمان بالانسحاب من الساحل الغربي والتوجه إلى عدن».

وتساءل: «هل أدرك بن سلمان أن الحرب ليست بلي ستيشن؟».

وتحمل الوثيقة تاريخ 29 كانون الثاني الماضي أي قبل يوم واحد من توقف الاشتباكات في عدن، وتحمل توقيعات قادة: اللواء الأول عمالقة، واللواء الثاني عمالقة، واللواء الثالث عمالقة، واللواء الرابع عمالقة، واللواء الخامس عمالقة، ولواء باب المندب.