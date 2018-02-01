ضبط علب معبأة بالبول في مطعم سعودي تمهيداً لتحويلها الى خمور‎

قال المتحدث باسم بلدية خميس مشيط في منطقة عسير السعودية بدر القرني، إن فرق التفتيش التابعة للبلدية، عثرت على علب معبأة بالبول داخل أحد مطاعم المدينة.

وأوضح القرني في بيان نشر على حساب البلدية بموقع “تويتر” ونقلته صحيفة “سبق” السعودية أنه تم ضبط العمال الموجودين في المطعم وتسليمهم للشرطة”.

وأضاف أن العمال وهم من الوافدين الأجانب سيخضعون للتحقيق حول سبب وجود هذه العلب، واتخاذ الإجراء النظامي حيالهم.

وأثار الإعلان مخاوف بين سكان المدينة، وسعيًا لمعرفة اسم المطعم الذي نشرت البلدية صورًا من داخله.

وتكررت حوادث ضبط تخزين البول في علب بعدة أماكن في المملكة سابقًا، حيث تقول تقارير محلية إن بعض الوافدين الأجانب يستخدمونها في تصنيع بعض أنواع المشروبات الروحية “الخمور” التي يحظر استيرادها وبيعها في السعودية.