اسرائيل تدق طبول الحرب على لبنان بذريعة صواريخ حزب الله وعطاءات استخراج الغاز من حقل بحري مشترك
أهم العناوين
جرينتش+2 10:00
توقيع اتفاق امني تلتزم بموجبه امريكا بالدفاع عن الارض القطرية

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني