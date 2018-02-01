بولندا تحرر نفسها من اية مسؤولية عن المحرقة اليهودية

أقرّ مجلس الشيوخ البولندي، الليلة الماضية، قانونا يجرّم الإشارة إلى مسؤولية البلاد عن أية “جرائم نازية” ارتكبت على أراضيها إبان احتلالها من قبل ألمانيا، في خطوة أغضبت “إسرائيل” واستدعت تحذيرا أميركيا شديد اللهجة.

ويتضمن مشروع القانون بندا يطبق عقوبة الغرامة أو السجن على أي شخص ينسب “المسؤولية أو جزء من المسؤولية إلى الأمة أو الدولة البولندية في ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث في ألمانيا أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم الحرب”.

ويفرض مشروع القانون الذي سبق وأن أقرّه مجلس النواب الجمعة الماضية، قبل تمريره إلى مجلس الشيوخ، عقوبة السجن لثلاث سنوات على من يستخدم عبارات مثل “معسكرات الموت البولندية”.

وتمت الموافقة على القانون الذي أثار أزمة بين وارسو وتل أبيب، بأغلبية 57 صوتا في مجلس الشيوخ، مقابل معارضة 23 آخرين وامتناع اثنين عن التصويت.

وبعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ على مشروع القانون، يتعيّن مصادقة الرئيس البولندي أندريه دودا على المشروع لكي يصبح قانونا نافذا.

وأثارت مصادقة البرلمان البولندي بمجلسيه؛ الشيوخ والنواب، على مشروع القانون، غضبا في الحكومة الإسرائيلية التي اعتبرت أن هذه الخطوة تعبّر عن “محاولة لتزييف التاريخ”.

وقال نتنياهو في تصريحات أمام مجلس وزرائه، الأحد الماضي، “نحن لا نتسامح مع تحوير الحقيقة ومحاولات إعادة كتابة التاريخ أو إنكار الهولوكوست”.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أبدت قلقها إزاء التشريع البولندي الجديد وتداعياته المحتملة على مصالح وارسو وعلاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة و”إسرائيل”، بحسب ما جاء على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت.

من جانبها، قالت الحكومة البولندية في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى الحيلولة دون تحميل الشعب البولندي أو الدولة مسؤولية جرائم النازي.

ومنذ توليه السلطة في بولندا في تشرين أول 2015، يتبع حزب القانون والعدالة المحافظ “سياسة تاريخية” تهدف إلى استنهاض الروح الوطنية.

وقبل نشوب الحرب العالمية الثانية كانت بولندا موطن أكبر طائفة يهودية في أوروبا؛ إذ بلغ عدد اليهود فيها 3.2 مليون نسمة.

وهاجمت ألمانيا النازية بولندا واحتلتها عام 1939، وبنت على أراضيها معسكرات اعتقال عُرف بعضها فيما بعد بـ “معسكرات الموت”.

وسقط في الحرب العالمية الثانية حوالي 3 ملايين بولندي من غير اليهود، وهُدمت العاصمة وارسو عام 1944 بعد ثورة قضى فيها 200 ألف مدني.