السلطة الفلسطينية ترد على نتنياهو : إما الأمن للجميع أو لا لأحد  

أعلن نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أن السيادة الفلسطينية إما أن تكون كاملة، وإلا فلن يكون هناك أمن ولا سلام ولا استقرار.

تصريح أبو ردينة جاء ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية في منطقة غور الأردن.

وأضاف أبو ردينة أن حل الدولتين يقوم على أساس الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، دولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بسيادة كاملة على كافة الأراضي الفلسطينية ولا نقبل بوجود جندي إسرائيلي واحد داخل الأراضي الفلسطينية، فإما أن تكون السيادة الفلسطينية كاملة، وإلا لن يكون هناك أمن ولا سلام ولا استقرار.

وأكد أن الأمن الحقيقي يتحقق من خلال تحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية، وليس على سياسة السيطرة واستمرار الاحتلال.

وأضاف يقول : أن الحدود الآمنة لإسرائيل تتطلب أيضا أن تكون هناك حدود آمنة لفلسطين، وهذا هو الأمن الحقيقي، فإما أمن كامل للجميع أو لا أمن لأحد.