اسرائيل تدق طبول الحرب على لبنان بذريعة صواريخ حزب الله وعطاءات استخراج الغاز من حقل بحري مشترك
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السلطة الفلسطينية ترد على نتنياهو : إما الأمن للجميع أو لا لأحد  

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