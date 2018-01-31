هل يتسبب عادل امام باقالة رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون السعودية ؟

كشفت صحيفة مصرية عن قرب إقالة الإعلامي السعودي، داوود الشريان، من منصبه رئيسا تنفيذيا لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وقالت صحيفة “المصري اليوم” إن الأيام المقبلة قد تشهد تعيين الإعلامي جاسر الجاسر بدلا من الشريان، الذي يشاع بأنه تعرض لوعكة صحية، ستضطره لتلقي العلاج خارج المملكة.

إلا أن “المصري اليوم” ربطت بين هذه الأنباء وبين الحملات المتكررة ضد الشريان، المتعلقة باتهامه بالهدر في الإنفاق، وإدارته غير الجيدة لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وآخر تلك القضايا التي أثيرت ضد الشريان هي شراء مسلسل عادل إمام الجديد “عوالم خفية”، بمبلغ 120 مليون جنيه (7 ملايين دولار)، علما أن قناة “إم بي سي” كانت تشتري مسلسلات الممثل المصري الشهير بمبالغ لا تتجاوز ثلاثة ملايين دولار.

وقالت صحيفة “المصري اليوم” إن مضاعفة الشريان لأسعار المسلسلات تسببت بربكة في السوق العربية.

بدورهم، قال ناشطون إن موافقة الشريان للمسلسل بهذا السعر تزامن مع قرار منسوب له بتخفيض ميزانية إذاعة “نداء الإسلام”.

وقال الإعلامي والممثل السعودي، فهد البتيري، إنه “كان بالإمكان استثمار هذا المبلغ في 10 أعمال إنتاجية -على الأقل- بكوادر سعودية متميزة”.

وأضاف أن “المشاهدات التي يمكن أن يجلبها هذا العمل للقناة مؤقتة، ولن تكسبها أي شعبية. الرابح على المدى الطويل هو من يراهن على أبناء الوطن”.

واتهم ناشطون داوود الشريان بالتناقض بين الطرح الذي كان يقدمه في برنامجه الشهير “في الثامنة”، وبين قراراته المتخذة بعد توليه أعلى منصب في هيئة الإذاعة والتلفزيون.