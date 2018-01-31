معارك عدن تفك التحالف الشرير بين السعودية والامارات بالحرب على اليمن

أكدت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن مدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن وبعد يومين من المعارك الدامية فيها، أصبحت تحت سيطرة “المرتزقة” (الميليشيات التابعة للامارات)، ما يؤكد تشتت التحالف المدعوم من قِبل السعودية .

وأوضحت الصحيفة أن “المرتزقة” سيطروا، ظهر امس الثلاثاء، على المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي الذي يضم حكومة عبد ربه منصور هادي، في وقت أشارت بعض الأنباء الواردة من هناك إلى أن رئيس الوزراء اليمني في حكومة هادي يستعد للفرار إلى السعودية؛ للانضمام إلى الرئيس الذي يقيم هناك.

وقالت ” وبعد حرب مدمرة شنتها السعودية، يبدو أن تحالفها في اليمن يتلاشى مع سيطرة “المرتزقة” على مدينة عدن الجنوبية، بدعم من الإمارات، الحليف الأبرز في التحالف العربي بقيادة السعودية”.

ووفقا للصحيفة، يحاول المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الامارات، إحياء دولة جنوب اليمن المستقلة التي كانت قائمة قبل توحيد اليمن عام 1990، حيث استولوا على آخر معقل لقوة الحماية الرئاسية التابعة للرئيس هادي، مستخدمين الدبابات والمدفعية.