دول المقاطعة ترفض تقرير الامم المتحدة الذي اعتبر ان اجراءات الحصار على قطر تقارب الحرب الاقتصادية
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جرينتش+2 09:29
ما الذي يزعجهم في حب الناس لعبد الناصر (2-2)

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