دول المقاطعة ترفض تقرير الامم المتحدة الذي اعتبر ان اجراءات الحصار على قطر تقارب الحرب الاقتصادية
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مؤتمر سوتشي يؤكد الالتزام التام بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة اراضيها

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