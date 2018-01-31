كأنك يا ابو زيد (الامريكي) ما غزيت .. طالبان تسيطر مجدداً على نصف افغانستان

أظهرت دراسة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن حركة طالبان تنشط علانية في 70 بالمئة من مقاطعات أفغانستان حيث تسيطر تماما على أربعة بالمئة من البلاد ولها وجود مادي علني في 66 بالمئة.

وكشفت الهيئة العامة المكلفة بمتابعة العملية الأميركية في أفغانستان “سيغار” امس الثلاثاء، أن وزارة الدفاع (البنتاغون) منعتها، في إجراء غير مسبوق، من نشر عدد الأقاليم التي يسيطر عليها المتمردون ونسبة السكان الأفغان الخاضعين لهم، فيما قالت وزارة الدفاع إنها لم تطلب عدم النشر وإنما طلبته قوة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت (بي.بي.سي) إن الدراسة، التي نشرت يوم امس الثلاثاء، تستند إلى محادثات مع أكثر من 1200 مصدر محلي في جميع مقاطعات البلد الواقع في جنوب آسيا. وهذه التقديرات أعلى بكثير من أحدث تقييم للتحالف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي بشأن وجود حركة طالبان.

وقال التحالف يوم الثلاثاء إن الحركة كانت تسيطر أو تتنازع على السيطرة على 44 بالمئة فقط من مقاطعات أفغانستان وذلك حتى تشرين الأول 2017.

ورغم أن (بي.بي.سي) أحصت 399 مقاطعة في أفغانستان فقد أحصى التحالف 407 مقاطعات. ولم يتضح سبب التناقض في الأعداد.

وقالت دراسة (بي.بي.سي) إن الحكومة الأفغانية تسيطر على 122 مقاطعة أو نحو 30 بالمئة من البلاد. لكنها ذكرت أن هذا لا يعني أنها خالية من هجمات طالبان.

وقال التقرير: “كابول ومدن كبرى أخرى، على سبيل المثال، عانت من هجمات كبيرة نفذت انطلاقا من مناطق مجاورة أو بواسطة خلايا نائمة خلال فترة البحث وكذلك قبلها وبعدها”.

وردا على سؤال بخصوص دراسة (بي.بي.سي)، لم تعلق وزارة الدفاع الأمريكية بشكل مباشر لكنها أشارت إلى أحدث أرقام من التحالف الذي يقوده حلف الأطلسي والتي أكدت أن نحو 56 بالمئة من أراضي أفغانستان تحت سيطرة أو نفوذ الحكومة.

وذكرت الدراسة أن متحدثا باسم الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني هون من شأن النتائج.

وقالت الدراسة أيضا إن تنظيم الدولة له وجود في 30 مقاطعة لكنها أشارت إلى أنه لا يسيطر بشكل كامل على أي منها.