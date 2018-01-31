سلوفينيا تبلغ إسرائيل رسمياً عزمها الاعتراف قريباً بدولة فلسطين

ذكرت القناة “العاشرة الإسرائيلية” أن وزير خارجية سلوفينيا “كارل أريافيك” قال للسفير الإسرائيلي “أيال سيلاع” خلال اجتماع بينها، إن سلوفينيا ستعترف بدولة فلسطين قريباً.

ووفق للقناة الإسرائيلية فإن “أريافيك” عرض على السفير الإسرائيلي تفاصيل عملية الاعتراف التي يتوقع أن تتم في البرلمان، وأنه في ظل مواقف أحزاب الائتلاف، فإن التقديرات تشير إلى أن القرار سيصادق عليه بأغلبية كبيرة.

وأوضحت القناة أنه المتوقع أن تعقد جلسة للجنة الخارجية والأمن في البرلمان السلوفيني، اليوم الأربعاء، حيث من المرتقب أن يتم التصويت بهذا الشأن، وفي حال صادقت اللجنة على ذلك، فسوف يتم تحويل الموضوع إلى البرلمان للتصويت عليه في شباط.

يذكر أن سلوفينيا قد اتخذت قرارا، في وقت سابق من الشهر الجاري، بدعم الاعتراف بدولة فلسطين، ونقلت القضية إلى البرلمان صاحب الصلاحية للبت فيها.