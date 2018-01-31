دول المقاطعة ترفض تقرير الامم المتحدة الذي اعتبر ان اجراءات الحصار على قطر تقارب الحرب الاقتصادية
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جرينتش+2 09:29
حرب اسرائيل الاعلامیة ضد ايران تستهدف اصطياد عصفورين بحجر واحد

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