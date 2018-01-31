ترامب يعلن ان روسيا والصين تتحديان أمريكا اقتصادياً فيما كوريا تهددها عسكرياً

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن روسيا والصين تتحديان مصالح واقتصاد وقيم الولايات المتحدة، واتهم كوريا الشمالية “بالسعي المتهور” إلى الأسلحة النووية، وتهديد بلاده قريبا.

وأعلن سيد البيت الأبيض في كلمته السنوية عن حالة البلاد أمام الكونغرس قائلا: “إننا نواجه في جميع أنحاء العالم أنظمة مارقة وجماعات إرهابية ومنافسين مثل الصين وروسيا اللتين تتحديان مصالحنا واقتصادنا وقيمنا”.

وحث ترامب الكونغرس على إنهاء خفض الميزانية العسكرية للبلاد و”تمويل قواتنا المسلحة الممتازة” حسب تعبيره. كما قال إنه من الضروري تحديث الترسانة النووية الأمريكية لجعلها “قوية لدرجة تسمح لها بكبح جماح أي عمل عدواني”.

وقال ترامب: “إننا نقوم بحملة لممارسة أقصى الضغوط على بيونغ يانغ حتى لا يحدث ذلك”. وأضاف بأن “التجربة الماضية علمتنا أن الرضا والتنازلات لا تثير سوى العدوان والاستفزاز، ولن أكرر أخطاء الإدارات السابقة (الولايات المتحدة) التي أدت بنا إلى هذا الوضع الخطير”.

وفي منتصف كانون الثاني الجاري، كشف البنتاغون النقاب عن الأحكام الرئيسية غير السرية في “استراتيجية الدفاع الوطني” الجديدة، وهي أول وثيقة من هذا القبيل أعدت في الولايات المتحدة لمدة 9 سنوات، وتعتبر أن مصادر التهديدات الرئيسية للأمن الأمريكي هي الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران.

واعتبرت هذه الاستراتيجية، أن أهم تهديد للولايات المتحدة يأتي من الأسلحة النووية الروسية، كما اتهمت واشنطن موسكو بالاستثمار في “زعزعة استقرار الفضاء السيبرانى”.