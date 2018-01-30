وزير الدفاع القطري يعلن عن تعزيز التواجد العسكري الامريكي في بلاده

أعلن خالد العطية، وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، أمس الإثنين، أن بلاده تعتزم توسيع قاعدة “العديد” الأمريكية، لتكون قاعدة “دائمة”، واستضافة البحرية الأمريكية.

جاء ذلك في مقابلة أجراها العطية، مع مؤسسة “هيرتيج فاونديشن” البحثية، في واشنطن، حول العلاقات العسكرية القطرية الأمريكية، وذلك عشية انطلاق الحوار الإستراتيجي القطري الأمريكي بالعاصمة الأمريكية.

وقال العطية، إن لدى بلاده “خططا بشأن توسيع قاعدة العديد لتكون قاعدة دائمة”.

وأضاف أن “القادة العسكريين ببلاده يخططون مع نظرائهم بوزارة الدفاع الأمريكية، لرؤية 2040، لتوثيق العلاقات العسكرية الثنائية”، موضحا أن هذه الرؤية تشمل “استضافة البحرية الأمريكية إلى جانب سلاح الجو الموجود في قاعدة العديد الجوية”، بحسب “الأناضول”.

وفي معرض حديثه عن الدور الذي يمكن أن تضطلع به واشنطن في الأزمة الخليجية، قال العطية:”الوحيد الذي يستطيع حل مشكلة الخليج هو الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ويستطيع أن يحلها بمكالمة هاتفية واحدة”.

وتعصف بالخليج أسوأ أزمة في تاريخه بدأت، في 5 حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه قطر بشدة، وسط دعوات إقليمية ودولية لإنهاء الأزمة وإجراء حوار مباشر بين أطرافها.

هذا وينطلق، اليوم الثلاثاء، بواشنطن، “الحوار الاستراتيجي القطري-الأمريكي”، بمشاركة وفد رفيع المستوى، يضم وزراء الخارجية الشيخ محمد ال ثاني، والدولة لشؤون الدفاع خالد العطية، والطاقة والصناعة محمد السادة، والمالية علي العمادي.

يذكر أن نحو 11 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، يتمركزون في قاعدة “العديد” العسكرية الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة.

وتستخدم واشنطن هذه القاعدة، التي تمثل أكبر تواجد عسكري لها بالشرق الأوسط، في حربها على “داعش” بسوريا والعراق.