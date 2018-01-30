نتنياهو يهدد بالتصعيد ويبلغ بوتين ان اسرائيل لن تسكت عن توسع النفوذ العسكري الايراني في سوريا ولبنان 
أهم العناوين
جرينتش+2 05:11
وزير الدفاع القطري يعلن عن تعزيز التواجد العسكري الامريكي في بلاده

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني