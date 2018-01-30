هزلت امريكا في عهد ترامب حتى باتت تخطئ في الاملاء

أثار خطأ إملائي ورد في الدعوات التي وُجهت إلى أعضاء الكونغرس الأميركي لحضور خطاب الرئيس دونالد ترامب الأول حول “حالة الاتحاد”، والمقرر أن يلقيه اليوم الثلاثاء ، أثار حالةً من السخرية.

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي خطأ مطبعياً انتشر على الدعوات الموجهة إلى أعضاء الكونغرس، فبدلاً من كتابة “state of union”، كتب على التذاكر “state of uniom”.

عددٌ ممن وجهت لهم الدعوات نشروا صوراً منها على حساباتهم الشخصية على تويتر، بحسب ما تقول صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وصدرت التذاكر من قبل مكتب رقيب الأسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي لحجز مقاعد المعرض لقرينات وضيوف أعضاء الكونغرس.

ولم يتضح بعد عدد التذاكر التي طُبعت بالخطأ المطبعي، لكن قيل إن التذاكر أعيد طبعها.

ويلقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، أمام الكونغرس خطابه السنوي عن حال الاتحاد الذي سيعرض فيه رؤيته لأميركا “آمنة وقوية”، ويركز على الاقتصاد وانتعاش وول ستريت.

ورمزياً، هذا الخطاب السنوي الذي يتم الإعداد له بدقة، يشكل فرصةً للرئيس لتحسين شعبيته. وقال ترامب الإثنين “إنه خطاب كبير، خطاب مهم”.

ويتوقع أن يتابع 40 مليون شخص خطاب ترامب في قاعة مجلس النواب، الذي سيستمر ساعة، اعتباراً من الساعة 21,00 (02,00 ت غ).

وقال راج شاه، الناطق باسم البيت الأبيض “سيتحدث إلى كل البلاد، وليس فقط إلى الذين صوّتوا له”، في صيغة تناقض اللهجة الحادة التي يتبناها الرئيس في تغريداته.

وتراجعت شعبية ترامب إلى أدنى المستويات، في بلد يعاني من انقسام عميق. وهو بحاجة للتوصل إلى تسويات مع الديمقراطيين إذا كان يرغب في تحسين حصيلة أدائه على المستوى التشريعي.