نتنياهو يهدد بالتصعيد ويبلغ بوتين ان اسرائيل لن تسكت عن توسع النفوذ العسكري الايراني في سوريا ولبنان 
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جرينتش+2 05:10
ما بني على باطل فهو باطل .. وهكذا حرب ابن سلمان وابن زايد على اليمن

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