نتنياهو يهدد بالتصعيد ويبلغ بوتين ان اسرائيل لن تسكت عن توسع النفوذ العسكري الايراني في سوريا ولبنان 
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جرينتش+2 05:10
لانه اثرى المسرح العربي .. منح الفنان محمد صبحي جائزة الابداع المسرحي 

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