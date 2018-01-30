لانه اثرى المسرح العربي .. منح الفنان محمد صبحي جائزة الابداع المسرحي 

فاز الممثل والمخرج المصري محمد صبحي بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي والتي تقدمها سنويا دائرة الثقافة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات لأحد المسرحيين العرب.

وقالت دائرة الثقافة في بيان امس الاثنين إنها منحت صبحي الجائزة في دورتها الثانية عشرة ”تقديرا لتجربته الإبداعية الثرية وتثمينا لدوره المشهود في تطوير وإغناء الحركة المسرحية العربية، خلال أكثر من أربعة عقود، وعبر العديد من العروض المبدعة والراسخة في ذاكرة جمهور المسرح“.

وتأسست الجائزة عام 2007 بهدف ”دعم وتحفيز المبدعين المسرحيين العرب“ وتقدم كل عام في افتتاح مهرجان أيام الشارقة المسرحية في شهر آذار.

وقال رئيس دائرة الثقافة في الشارقة عبد الله العويس بهذه المناسبة ”محمد صبحي رمز للفنان المسرحي المثقف والمستنير والجدير بالتقدير والاحترام، ولقد أثرى الوجدان العربي بروائعه المسرحية، ممثلا ومخرجا ومؤلفا، وعزز موقع الفن المسرحي ومكانة مبدعيه في المجتمع“.

وأضاف ”آمن صبحي بالدور التربوي والتعليمي للفن المسرحي وبمسؤولية الفنان تجاه مجتمعه، فلم يقصر جهوده على مجاله المهني ووظف إمكانياته ورصيده الثقافي لطرح العديد من المبادرات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية، البناءة والهادفة“.

ويملك صبحي (69 عاما) رصيدا كبيرا من المسرحيات من أشهرها (انتهى الدرس يا غبي) و(الجوكر) و(الهمجي) و(وجهة نظر) و(تخاريف) و(ماما أمريكا) إضافة إلى إعادة تقديم بعض من المسرحيات القديمة الناجحة مثل (لعبة الست) و(سكة السلامة).

ويتسلم صبحي الجائزة في افتتاح الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان (أيام الشارقة المسرحية) التي تقام في الفترة من 13 إلى 22 آذار.