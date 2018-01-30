عودة أحلام لـ«ذا فويس».. ولا عزاء لنوال الكويتية

كشفت مجموعة قنوات “إم بي سي”، مؤخرًا، عن مفاجأة قوية للجمهور، حول الموسم الجديد من برنامج المسابقات الغنائية “ذا فويس”.

ونشر الحساب الرسمي لمجموعة “إم بي سي”، عبر موقع “تويتر”، صورة للمدربين الأربعة؛ “محمد حماقي، وإليسا، وعاصي الحلاني، وأحلام”، ليكون وجود الأخيرة “مفاجأة” غير متوقعة للكثيرين.

جاء ذلك بعدما أعلنت قنوات “إم بي سي” أن الموسم الجديد من “ذا فويس”، سيشهد انضمام الفنانة نوال الكويتية بدلًا من أحلام، حتى فوجىء الجميع بعودتها دون مقدمات.

كذلك كشفت التغريدة المصاحبة للصورة، أن موعد عرض أولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج، هو 10 شباط المُقبل.

يذكر أن فريق عمل البرنامج انتهى، حتى الآن، من تصوير مرحلتي “الصوت وبس”، و”المواجهة المباشرة”، والمقرر انطلاق عرضها مطلع شهر اذار المُقبل.