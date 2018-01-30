عباس يبلغ زعيمة “ميرتس” المعارض باستمرار التنسيق الأمني مع اسرائيل

قالت زهافا غالؤون، رئيسة حزب “ميرتس” اليساري الإسرائيلي إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اتصل بها هاتفيا يوم السبت الماضي، وقدم لها التعازي بوفاة والدها، وأكد لها استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وأضافت في منشور لها على حسابها بالفيسبوك، نشرته مساء الأمس، أن الرئيس عباس أكد لها على أن السلطة الفلسطينية مستمرة في التعاون والتنسيق الأمني مع “إسرائيل”.

وأشارت غالؤون إلى أنها وأبو مازن تناولا خلال المكالمة الهاتفية ما آلت إليه المفاوضات بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية.

ونقلت عن أبو مازن قوله لها “إن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تلعب دور الوسيط بيننا وبين الإسرائيليين بعدما قررت مسبقا ماذا ستكون نتائج المفاوضات، وأن المطلوب حاليا هو وسيط آخر، أوروبي إلى جانب الرباعية الدولية ودول عربية”.

وأوضحت غالؤون أنها تؤيد تصريحات الجنرال المتقاعد “عاموس جلعاد”، التي قال فيها: ” إن على “إسرائيل” أن تخشى فترة ما بعد رحيل عباس ، حيث أن أبو مازن لا يسمح لتنظيم فتح برفع رأسه أو الانتقال إلى مربع العنف مع “إسرائيل”، فالتعاون الأمني يحبط العمليات الفدائية”.

وأضافت: “لا بد أن تتغير حكومة “نتنياهو”، وحينها سنتوصل في نهاية المطاف إلى حل، لكن بعد نظرة إلى الخلف سندرك كيف أهدرنا كل هذه السنين الثمينة”.