ضبط اعتداء ضخم على خط رئيسي ناقل للمياه في منطقة سحاب

ضبطت طواقم وزارة المياه والري بناء على معلومات وردت إليها وبالتعاون مع شركة مياه الاردن “مياهنا” اعتداءات جديدة على احد الخطوط الناقلة والرئيسة في منطقة سحاب جنوب عمان يقوم بسحب كميات كبيرة من المياه بمعدل 60 م3/ ساعة لسقاية مزرعة دواجن وتعبئة برك زراعية وتزويد مظلات لبيع صهاريج المياه.

وأشار مصدر مسؤول بالوزارة الى ان احد المواطنين ابلغ عبر اتصال هاتفي عن وجود اعتداء على خط ناقل رئيس قطر 300 ملم في منطقة الخرانة باتجاه سحاب مسحوب لمسافة طويلة تزيد على 300 متر بطريقة مخفية يصل الى احدى مزارع الدجاج تحتوي على 7 بركسات.

وبين انه تم التنسيق مباشرة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، وتم تجهيز القوة اللازمة والآليات والطواقم الفنية المختصة والتحرك الى الموقع والبدء بإزالة الاعتداء الذين تبين انه يزود بئر مياه ضخما داخل المزرعة مع وجود آثار لصهاريج مياه على الطريق المؤدية الى المزرعة.

واضاف: ان الطواقم الفنية في سلطة المياه وطواقم الطوارئ والصيانة في شركة “مياهنا” باشرت فورا بفصل الخطوط بوجود المرافقة الامنية وإعادة تصويب الوضع الى ما كان عليه وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة، واحالة الاوراق الى القضاء لاستكمال الاجراءات القانونية واستدعاء المخالفين وتطبيق احكام القانون بحقهم، مؤكدا ان برامج الوزارة واجهزتها وطواقمها مستمرة في جميع مناطق المملكة لإحكام السيطرة على كافة مصادر المياه بكل حزم وفاعلية.

واوضح: ان الاجراءات المعمول بها وبعد تشديد العقوبات مؤخرا بحق المعتدين على مقدرات المياه والصرف الصحي حدت بشكل كبير من الاعتداءات في جميع مناطق المملكة، مبينا ان حملة حماية المياه تحقق نتائج ايجابية في توفير كميات المياه التي نحتاجها اكثر من اي وقت مضى لتوفيرها للمواطنين لغايات الشرب والاستخدام المنزلي.

وبين المصدر ان القانون شمل كذلك كل من حاول القيام بأي عمل من أعمال سلطة المياه ودون الحصول على موافقة وفق الاصول الخطية المرعية والقانونية أو تصرف في مصادر المياه او المياه او المشاريع الخاصة بالسلطة او في مشاريع الصرف الصحي العامة بصورة تخالف احكام القانون او بيع المياه او هبتها او حتى نقلها او استعمالها او استغلالها بالحبس لمدة تصل الى سنتين وبغرامة تصل الى 3 آلاف دينار.