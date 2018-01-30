نتنياهو يهدد بالتصعيد ويبلغ بوتين ان اسرائيل لن تسكت عن توسع النفوذ العسكري الايراني في سوريا ولبنان 
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جرينتش+2 05:10
سفير امريكي يحذر القادة الإسرائيليين من التباعد عن الحزب الديمقراطي

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