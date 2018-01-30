رحيل القيادي الحمساوي عماد العلمي متأثراً بإصابة خاطئة في الرأس

نعى اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، القائد المرحوم عماد العلمي ، قائلا: رجل من الرعيل الأول والمؤسسين للمسيرة المباركة، رجل من رفقاء الإمام الشيخ أحمد ياسين.

واضاف هنية يقول : رجل شارك مع الثلة الأولى في صناعة التحولات الاستراتيجية في مسيرة حركة حماس منذ أن كانت تتحرك في محاريب الدعوة والتربية والعمل النقابي والمؤسساتي وفي الانتفاضة والسجون.

وقال هنية: أبو همام العلمي ليس قائدا عاديا، ولا شك أن فلسطين والمقاومة وحماس قد خسرت أبو همام العظيم، الذي تشرفت بالعمل برفقته، وكان قائدي وقدوتي.

وأكد أن حماس، حينما اختارت القائد عماد العلمي أن يكون أول ممثل لها في دولة بحجم إيران، كانت تدرك من ترسل، وحينما مثل حماس في سوريا ولبنان، كانت ترسل حريصا ولا توصه.

وكانت حركة “حماس” قد اعلنت اليوم الثلاثاء وفاة عضو مكتبها السياسي عماد العلمي متأثرا بإصابة تعرض لها بطلق ناري من سلاحه الشخصي قبل نحو 3 أسابيع.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن العلمي توفي صباح اليوم متأثرا بإصابته.

وكان العلمي أصيب إصابة بالغة في الرأس بعد انطلاق رصاصة بطريق الخطأ من سلاحه الشخصي خلال تفقده وفقا لما أعلنته حركة حماس في 9 كانون الثاني الجاري.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في حينه في تصريح مقتضب إن العلمي أصيب بطلق في الرأس خلال تفقده سلاحه الشخصي في بيته مشيرا إلى أن حالته حرجة.

وخضع العلمي لعملية جراحية في الرأس ومكث في المستشفى طيلة الأسابيع الماضية في حالة حرجة.

وولد العلمي في غزة عام 1956 وتلقى تعليمه الأساسي فيها وانخرط في صفوف حركة حماس منذ تأسيسها واعتقل عقب انطلاق الانتفاضة الأولى وحكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة عامين.

وأفرج عن العلمي عام 1990 من سجون الاحتلال وعاد لممارسة نشاطه في صفوف الحركة وأعيد اعتقاله عام 1991 ومكث قرابة الثلاثة أعوام أبعد بعدها خارج فلسطين.

تولى العديد من المهام في إطار عمله بالحركة وتنقل بين العديد من الدول العربية وشغل موقع أول ممثل للحركة في الجمهورية الإيرانية ثم انتقل بعد ذلك إلى سوريا وأقام فيها حتى اندلاع الاحداث السورية عام 2011.

غادر العلمي سوريا إلى قطاع غزة بدايات 2012 مع عائلته للاستقرار هناك وانتخب نائبا لرئيس الحركة إسماعيل هنية عام 2013.

وتعرض العلمي لمحاولة اغتيال إسرائيلية في عدوان عام 2014 وعلى إثرها فقد إحدى قدميه بعد غارة على أحد منازل غزة وتلقى العلاج في الخارج حتى شفي وعاد مرة أخرى للقطاع.