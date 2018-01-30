دون تعيين سفير.. اعادة فتح السفارة الاسرائيلية بعمان اليوم

اعلنت إذاعة “كان” العبرية، إن سفارة إسرائيل في عمان، قد فتحت أبوابها مجددًا اليوم الثلاثاء، بعد الاتفاق على ذلك بين الحكومتين الاردنية والاسرائيلية، عقب إغلاق استمر عدة شهور.

وأفادت الإذاعة العبرية الحكومية، بأن المستخدمين الإسرائيليون قد عادوا إلى السفارة، “ولكن دون سفير جديد خلفًا للسفيرة عينات شلاين، التي رفض الأردن عودتها للعمل كسفيرة”.

وكان اغلاق السفارة الإسرائيلية، قد تم في شهر تموز الماضي، بعد الحادث الذي أطلق فيه حارس الأمن الإسرائيلي في السفارة النار على مواطنين أردنيين وقتلهما.

وقامت إسرائيل بابداء الاسف للأردن عن الحادث ودفع تعويضات لذوي القتيلين الأردنيين الأمر الذي تسنى بموجبه إعادة فتح السفارة مجددًا.