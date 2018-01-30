حسن حسني يلعب دور والد ياسر جلال فى مسلسل “رحيم”

يجسد النجم المصري القدير حسن حسني شخصية والد ياسر جلال فى مسلسل “رحيم” المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، ويتسم بالطيبة والعفوية طوال الوقت كما يقف بجوار حبيبة ابنه “رحيم”، والتى تجسدها النجمة اللبنانية نور اللبنانية.

وتجسد نور اللبنانية فى أحداث المسلسل شخصية دكتورة فى إحدى الجامعات بالقاهرة، وهناك علاقة حب ورومانسية تربطها ببطل العمل جلال منذ أيام الجامعة، إلى أن تتطور الأحداث وتنقلب حياتها رأساً على عقب، وتدخل فى صراعات مع عالم رجال الأعمال بسبب حبيبها، ويظهر ذلك فى بداية أحداث الحلقة السادسة من المسلسل، وتدور أحداث المسلسل فى إطار أكشن رومانسى.

بينما يجسد ياسر جلال فى شخصية رجل أعمال يدعى “رحيم”، ومن أثرياء الدولة، ويتاجر فى جميع الأعمال غير المشروعة السلاح والمخدرات والأدوية المضروبة وكل ما هو غير مشروع، ويقوم بغسيل أمواله فى تجارة بعض الأعمال الأخرى التى مصرح به.

مسلسل “رحيم” بطولة ياسر جلال ونور اللبنانينة وحسن حسنى والراقصة دينا وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمد رياض وإيهاب فهمى، وهو من إخراج محمد سلامة فى أولى تجاربه الإخراجية.