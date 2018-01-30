القبض على مجرم محترف تولى قتل سارة زغول في أمريكا

نشرت السلطات الأمريكية صورة لشخص يشتبه بأنه قاتل الفتاة الأردنية سارة زغلول في ضاحية “Aloha” التابعة لولاية أريغون الأمريكية الخميس الماضي.

وقد ألقت السلطات الأمريكية القبض على ذلك الشخص الذي يدعى “جيرمي جونستون” ويبلغ من العمر 35 عاما، بعد ساعات من العثور على جثة سارة المقطعة، والمحشوة في حقيبتين داخل صندوق سيارة ركنها بجانب بيت والدته، الذي يبعد نصف ميل عن بيت عائلة الفتاة القتيلة والبالغة من العمر 28 عاما وهي أم لطفل عمره 5 سنوات.

وذكرت السلطات أن للقاتل سوابق جنائية، حيث سبق ان تمت إدانته عام 2015 بتهمة ترويج المخدرات وحمل سلاح بشكل غير قانوني.