الحوثيون يدمرون موقعا للجيش السعودي في جيزان بصاروخ سوفياتي قديم

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوم أمس الاثنين، ظهر خلاله قيام مسلحين من جماعة “أنصار الله” باستهداف موقع عسكري تابع للجيش السعودي في منطقة جيزان الحدودية بواسطة صاروخ سوفياتي.

وأظهر المقطع عملية تثبيت الصاروخ السوفياتي الذي يعد من الصوارخ المتخصصة باستهداف الدبابات والمدرعات العسكرية على صخرة، وإطلاقه حتى بلوغه الهدف المنشود داخل الموقع العسكري السعودي.

يذكر أن جماعة “أنصار الله” في اليمن تقوم باستخدام أسلحة سوفياتية قديمة وتقوم بتطوير بعضها، وكان آخرها الصواريخ الباليستية التي ضربتها على السعودية الشهر الماضي.