نتانياهو غاضب لتسريب تسجيل صوتي محرج لزوجته وقبلها لابنه

أثار تسجيل لسارة نتانياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، انتقادات واسعة أخيراً، بعدما ظهرت وهي تصب غضبها على أحد المساعدين.

وتقول سارة نتانياهو بصوت مسموع، إنّ “عمود شائعات” كتب عنها لم يذكر مؤهلاتها التعليمية، وأخذت تصرخ: “أنا إمرأة متعلمة، عالمة نفس، بكالوريوس، ماجستير”.

وقامت قنوات التلفزيون الإسرائيلية ببث التسجيل الذي يعود لعام 2009، الأحد، ليتجدد الإنتقاد لسارة التي راكمت سجلاً سيئاً في الشجار مع الموظفين والتدخل في شؤون الدولة.

ومن ناحيته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على موقع فيس بوك إنّ التسجيلات “جزء من مطاردة ساحرات مسعورة وعنيفة تستعر ضد عائلتي”.

وفي الشهر الماضي، ظهر تسجيل مصور لابن نتانياهو البالغ من العمر 26 عاماً العاطل عن العمل وهو يرتاد نوادي التعري مع رفاقه الأغنياء على حساب دافعي الضرائب.