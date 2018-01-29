كتاب يوضح كيف نجح فريد الاطرش بايصال الموسيقى الشرقية للمستوى العالمي

تقيم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية، حفل توقيع كتاب “فريد الأطرش العالمي .. نابغة عصره” للكاتب اللبناني محمود الأحمدية، رئيس منتدى أصدقاء فريد الأطرش، وذلك بمناسبة إصدار طبعة حديثة للكتاب.

تقام هذه الندوة مساء بعد غد الأربعاء، بقاعة الهيئة بمقرها بشارع كورنيش النيل في القاهرة، بحضور دكتور أحمد الشوكي رئيس الهيئة، والكاتب محمود الأحمدية، وعدد من أعضاء الجمعية وكوكبة من الشعراء والمثقفين ومحبى فن الموسيقار فريد الأطرش.

صرح الفنان عادل السيد مؤسس ورئيس الجمعية، أن هذه نسخة صادرة عن مؤسسة الأهرام، وتحت إشراف الجمعية، وتعد الطبعة الثانية للكتاب، والتي سيعرض عدد منها بجناح مؤسسة الأهرام بمعرض القاهرة ا للكتاب في دورته الـ49 .

وأوضح محمود الأحمدية بأن الكتاب يتناول موضوع كيف استطاع فريد الأطرش إيصال الموسيقى الشرقية إلى رحاب العالمية، وقال إنه سيعرض خلال الحفل فيلم تسجيلى عن الموسيقار فريد الأطرش يتضمن أهم محطات مشواره الفني، إلى جانب فقرة من الشعر يلقيها كوكبة من الشعراء وعلى رأسهم الشاعر ناصر عبد الحميد.