"اختراع" مرشح شكلي لمنافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة تلافياً لفوزه بالتزكية والعودة لزمن "البيعة" 
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جرينتش+2 07:07
قناة العربية تهاجم بعنف سعد الحريري لانه متوافق مع حزب الله

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