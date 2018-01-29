شاب أردني يبادر للتبرع بكليته لصديقه السعودي

أشادت سفارة المملكة العربية السعودية في عمان، بموقف إنساني لشاب أردني تبرع بإحدى كليتيه لصديقه السعودي لإنقاذ حياته.

وقالت السفارة، امس الأحد: “إن شابا أردنيا تبرع بكليته لصديقه السعودي لإنقاذ حياته بعدما علم بإصابته بمرض الفشل الكلوي”.

ولفتت وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أن تصرف الشاب الأردني يعد بادرة إنسانية تعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين السعودي والأردني، وتضرب أروع الأمثلة في الوفاء”.

وذكرت (واس) أن الشاب الأردني يدعى أحمد الزبن، 27 عاما، مشيرة إلى أنه تبرع لصديقه السعودي، أسامة الشايع، 33 عام.

ونقلت (واس) عن المتحدث الرسمي لسفارة المملكة العربية السعودية في عمان، عبد السلام بن عبد الله العنزي قوله: “الشاب الأردني لبى نداء الإنسانية لإنقاذ حياة صديقه السعودي أسامه الشايع، عندما علم بحاجته للتبرع بالكلى”، مشيرا إلى أنه لم يتردد في الموافقة على ذلك، ضاربا بذلك مثالا للوفاء بين الأشقاء.

وأضاف: “تم إجراء العملية، يوم الثلاثاء الماضي، بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وغادر المتبرع المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة، فيما لا يزال الشايع يستكمل علاجه في المستشفى”.