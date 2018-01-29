حاميها حراميها.. شاب يهدد بخنق اخوته باسطوانة غاز

ضبط العاملون في إدارة حماية الاسرة الشخص الذي ظهر في فيديو يهدد حياة اخوته بفتح اسطوانة غاز عليهم.

وقال مصدر امني ان “العاملين في إدارة حماية الاسرة، ومن خلال متابعتهم التحقيقات في الفيديو الذي ظهر به شخص يقوم بتهديد مجموعة من الاطفال وفتح اسطوانة غاز عليهم تمكنوا من ضبطه، وبوشرت التحقيقات معه لاتخاذ الاجراء القانوني والاداري بحقه وبما يضمن عدم عودته لمثل ذلك التصرف والسلوك مستقبلا”.

وكان مصدر امني قد قال : انه واثر ورود فيديو لادارة حماية الاسرة بعد تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متضمنا مشاهد لشخص يقوم بتهديد مجموعة من الاطفال وفتح اسطوانة غاز عليهم، بدعوى احتجاجه على ارتفاع الاسعار، تم تكليف فريق خاص من الادارة بمتابعة الفيديو والتحقيق فيه لتحديد مكان وزمان تصويره والشخص الذي ظهر فيه.

واضاف المصدر ان الفريق تمكن بعد التحقيق وجمع المعلومات من تحديد هوية الشخص ومكان سكنه في لواء الرمثا، وتحرك فورا للمنزل وتم الاطمئنان على صحة الاطفال الاربعة وجرى اصطحابهم وامهم لقسم حماية الاسرة وفحصهم طبيا، وسيتم متابعتهم اجتماعيا وتقييم عوامل الخطورة لتحديد شكل التدخل المناسب لحمايتهم وضمان سلامتهم.

وقد تبين ان من قام بالتصوير هو شقيقهم، وبالبحث عنه تبين بانه متوار عن الأنظار، وسيصار الى متابعته وجلبه للتحقيق وسيتم اتخاذ الاجراء القانوني والاداري المناسب وجسامة الفعل الذي ارتكبه، وبما يضمن عدم عودته لمثل ذلك التصرف والسلوك مستقبلا.