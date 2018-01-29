"اختراع" مرشح شكلي لمنافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة تلافياً لفوزه بالتزكية والعودة لزمن "البيعة" 
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الموساد عدو لا ينام .. تفاصيل دقيقة عن محاولة اغتيال  “حمدان” بصيدا

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