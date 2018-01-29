المعارضة القطرية تتهم الحكم بدفع الملايين للمغنية باريس هيلتون

نشرت المعارضة القطرية، عبر صفحتها على “تويتر”، ما ادعت أنها المبالغ التي تلقتها المغنية الأمريكية، باريس هيلتون، لقاء إحياء حفل في العاصمة الدوحة.

وكتبت المعارضة تغريدتين، قالت فيهما إن المبلغ الذي حصلت عليه هيلتون هو 57 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى هدايا ثمينة.

وهاجمت المعارضة ما أسماه “النظام القطري”، قائلا إنه دفع لهيلتون “من أموال الشعب”، في حين أنه “يدّعي الإسلام ودعم المستضعفين وغزة..”.

وفي تغريدة أخرى، تحدثت المعارضة عن مبلغ 10 مليون ريال قطري، (حوالي ثلاثة ملايين دولار أمريكي)، هو قيمة الهدايا التي قُدمت للمغنية الأمريكية.

وكانت وريثة سلسلة الفنادق “هيلتون” قد أحيت حفلا في قطر، الجمعة الماضية. ونشرت “هيلتون” تغريدة على حسابها الشخصي في “تويتر” قالت فيها: “أهلاً دوحة أهلاً قطر، لا أستطيع الانتظار لأراكم في بلاك أوركيد موندريان الدوحة في 26 كانون الثاني”.

بالمقابل، أثارت تلك التغريدة سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتبتها هيلتون بطريقة خاطئة.