"اختراع" مرشح شكلي لمنافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة تلافياً لفوزه بالتزكية والعودة لزمن "البيعة" 
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جرينتش+2 07:07
البنوك تتخذ إجراءات احترازية في عمان تحسبًا من تكرار عمليات السطو

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