“الأزهر” ينفي بشدة حذفه دولة تونس من قائمة الدول الإسلامية

كشف “الأزهر” حقيقة ما تم تداوله، أخيراً، من اتخاذه لقرار بحذف إحدى الدول العربية من قائمة الدول الإسلامية.

وأوضح الأزهر، في بيان، نشره على حسابه الرسمي عبر “تويتر”، أنه يتابع “بغرابة ما أثير مؤخراً من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الأزهر قرر حذف اسم ‫تونس من قائمة الدول الإسلامية”، موضحاً أنه لا وجود من الأساس لمثل هذه القائمة.

ولفت البيان إلى أنه “لم يصدر أي تعليقات أو تصريحات بشأن تونس الشقيقة”، مشددًا على ضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار التي تمس الدول الشقيقة.

وكان اعداد من التونسيين قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، مقالا بعنوان “الأزهر يحذف تونس من لائحة الدول الإسلامية”، وذلك رداً على دراسة الحكومة التونسية إلغاء المهور في الزواج، وما سبق من اتخاذها لقرار بالمساواة في المواريث بين الذكور والإناث.

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