"اختراع" مرشح شكلي لمنافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة تلافياً لفوزه بالتزكية والعودة لزمن "البيعة" 
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جرينتش+2 07:06
اكراد سوريا خانوا وطنهم مثلما فعل قومهم في العراق .. والنتيجة واحدة

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