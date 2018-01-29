اصدار جديد.. “كيف تحصل على القوة الذاتية”

صدر كتاب “معادلة الحياة: كيف تحصل على القوة الذاتية” للباحث فاليري سينيلنيكوف عن دار ومؤسسة رسلان ودار علاء الدين في دمشق .

ومما جاء في الكتاب: يقول المعلم الروحي فاليري سينيلنيكوف: هناك طريقان لبلوغ الكمال من خلال المعاناة ومن خلال المعرفة. تربط الأولى بالعنف والثانية بالخير. هنالك طريقان: طريق تجنب وطريق المعرفة والبناء.

لماذا نتألم؟ فالمعاناة لا تعلم جديداً، لا تعلم السلوك الصحيح. إنها فقط تقدم إمكانية تجنب ما هو قديم. أما الطريق المعرفة فيقدم إمكانية تغيير حياتنا. إن الإنسان هو من يصنع الأمراض والمشاكل لنفسه.

في كل طعام توجد طاقة الحياة بدرجة أو بأخرى. فإذا كان في الطعام الكثير من الطاقة فإننا نشتهي أن نأكله.

هناك كلمة رائعة للكاهن فلاديمير يقول فيها: “لا تدخلوا الحقد الفاجر الى قلبكم الطيب، لأن الحقد يقتل كل خير ويفسد قلبكم النقي”.

لا توجد طاقات رديئة وحسنة، بل هناك بشر مختلفون متنوعون، ولكل منهم طبعه. لا تأتي قوة الشخصية الى الإنسان ببساطة، بل نتيجة العمل الهادف على الذات. عندما يحيا الإنسان حياة منضبطة. عندما يتخلى عن شعوره بالأهمية الشخصية، عن التعالي، عندئذ فقط يمكنه أن يمتلك قوة الحياة بمقياس كامل. إذا كنا نمتلك الكثير من القوة الشخصية فان رغبتنا تتحقق من دون مشاكل بسهولة، ودونما إبطاء. ولكننا إذا عشنا حياة مستهترة مبعثرين طاقتنا، فسوف نكون عاجزين في اللحظة الحاسمة.