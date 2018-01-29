“اختراع” مرشح شكلي لمنافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة تلافياً لفوزه بالتزكية والعودة لزمن “البيعة” 

تقدم المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب “الغد” المصري، اليوم الاثنين، بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة الجمهورية.

ويعد موسى مصطفى موسى المرشح والمنافس المفاجئ للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

جدير بالذكر ان موسى هو رئيس حزب الغد المصري، ورئيس المجلس المصري للقبائل العربية، الذي انفصل عن حزب الغد الذي كان يترأسه حينها أيمن نور في ايلول 2005.

وقام أيمن نور بفصل المهندس موسى مصطفى موسى من حزب الغد عندما كان يرأسه، واحتدم النزاع بينهما على رئاسة الحزب في ايلول 2005.

واعترفت لجنة شؤون الأحزاب بموسى مصطفى موسى رئيسا لحزب الغد في ايار 2011، عقب ثورة 25 يناير/كانون ثاني، حيث اندمج حزبه مع 25 حزبًا سياسيًا في ائتلاف جديد، تحت اسم حزب المؤتمر المصري برئاسته في ايلول 2012.

وكان محمود موسى نائب رئيس حزب الغد قد قال في تصريحات لقناة “سي بي سي” المصرية امس: استوفينا كل الأوراق ونحن في حالة انعقاد، وسنعلن عن الجواب النهائي حول ترشح موسى مصطفى موسى خلال وقت قصير.. وهو أجرى الكشف الطبي.

ويمثل موسى مصطفى رئيس حزب الغد المنافس “المقبول” لعبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد إرغام الفريق أحمد شفيق عن التخلي عن الترشح، واعتقال الفريق سامي عنان واتهامه بالتزوير، وانسحاب المحامي خالد علي والنائب محمد أنور السادات.

وقد أعلن محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المصري الأسبق، والمدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية، دعمه لمنافس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وفي تغريدة عبر “تويتر”، قال البرادعي: “أطيب التمنيات للمهندس موسى مصطفى موسى في معركة الانتخابات الرئاسية القادمة. والله الموفق والمستعان”.

وكان النائب مصطفى بكري قد تعهد بأن يشهد يوم الاثنين مفاجأة عن انتخابات الرئاسة المصرية، تتمثل بترشح سياسي حزبي للسابق الرئاسي، ليكون منافسا للسيسي.

وكتب بكري، في تغريدتين نشرهما مساء امس الأحد على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “كما قلت سابقا لن يكون السيسي مرشحا وحيدا في الانتخابات الرئاسية القادمة، غدا سيكون هناك مرشح حزبي، مفاجأة”.

ومن المنتظر ان يعلن موسى في مؤتمر صحفي يعقده في وقت لاحق من مساء اليوم تفاصيل برنامجه الانتخابي لرئاسة الجمهورية المصرية.

هذا وقد أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، فى تمام الساعة الثانية ظهرًا باب تلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن تقدم موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بأوراق ترشيحه.

وبذلك يصبح هناك مرشحان محتملان لخوض انتخابات الرئاسة، وهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى ومن المقرر أن تنشر الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة باسماء المرشحين النهائيين يومى 30 و31 كانون الثاني الجارى.