الاسد يبلغ بوتين ان الجيش السوري سيقصف مطار بن غوريون بالصواريخ رداً على اي عدوان اسرائيلي  يستهدف سورية         
أهم العناوين
جرينتش+2 02:45
في مئويته.. عبد الناصر خالد في الوجدان والضمير العربي

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني