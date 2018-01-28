في بادرة حسن نية .. امير قطر يعزي رئيس الإمارات بوفاة والدته

بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بوفاة والدته.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعث ببرقية إلى أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة المرحومة والدته.

وفي أبو ظبي نعى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والدته الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي وافتها المنية اليوم.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

وتأتي رسالة التعزية القطرية إلى رئيس دولة الإمارات بينما لا تزال الأزمة الخليجية تراوح مكانها.

يذكر أن الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، كانت قد أعلنت في 5 حزيران 2017، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق منافذها الجوية والبحرية معها، فارضة بذلك حصارًا على الدوحة متهمة إياها بـ “دعم الإرهاب”، وهو ما نفته قطر جملة وتفصيلا.