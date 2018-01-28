“دار أنباء روسيا” تصدر كتابا عن الرئيس عبد الناصر

أعلن الدكتور حسين الشافعي رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم عن صدور كتاب ناصر عن دار نشر أنباء روسيا في القاهرة كي يكون مواكبًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل.

وقال الشافعي:”لعل زعيمًا معاصرًا من زعماء العالم الثالث لم يحفر في مجرى التاريخ أثرًا مثلما فعل عبد الناصر .. أنه أول زعيم يفتح باب الأمل أمام ملايين من أبناء شعوب ظلت مئات السنين ترزح تحت نير الذل والهوان.. وجعل مطلب الحرية والاستقلال حقًا مقدسا تبذل من أجله الدماء والأرواح“ .

لقد كان صخرة تحطمت على جنباتها أطماع الإستعمار والإمبريالية العالمية .. سلب النوم من جفون الرجعية العربية والمحلية .. حيكت ضده شخصيًا المؤامرات ، ودبرت محاولات القتل والاغتيال .. وظل بكل شجاعة وإصرار المصري يناضل من أجل حرية كل الشعوب المغلوبة على أمرها .

إن عبد الناصر ليس ظاهرة وطنية مصرية نعتز بها ونفخر بانتمائها لنا .. بل سيبقى ظاهرة عالمية .. ملك كل الشعوب المضطهدة أبًا للفقراء ونموذجًا للمناضلين الشرفاء ملهما لكل من يرفض الخضوع والاستسلام ويتصدى للظلم والعنجهية .

وهذا الكتاب إضافة جديدة لما كُتب عن عبد الناصر .. من وجهة نظر كاتب سوفيتي يكشف فيه عن أسرار جديدة وخفايا لم تنشر من قبل عن حياة عبد الناصر ويعرض لتاريخ حقبة كاملة من انصع صفحات التاريخ في مصــر .. تتجسد فـــي شخصيـــة الزعيــم جمــــال عبد الناصر .

وأكد على أبودشيش المستشار الإعلامي لدار انباء روسيا ان الرئيس ناصر لعب دورا مهما في تشكيل وقيادة مجموعة سرية في الجيش المصري أطلقت على نفسها اسم ”الضباط الأحرار“، حيث اجتمعت الخلية الأولى في منزله في يوليو 1949وضم الاجتماع ضباطًا من مختلف الانتماءات والاتجاهات الفكرية، وانتخب في عام 1950 رئيسًا للهيئة التأسيسية للضباط الأحرار، وحينما توسع التنظيم انتُخبت قيادة للتنظيم وانتُخب عبد الناصر رئيسًا لتلك اللجنة، وانضم إليها اللواء محمد نجيب الذى أصبح فيما بعد أول رئيس جمهورية في مصر بعد نجاح الثورة.

الكتاب يصدر في طبعته الجديدة المنقحة في إطار مبادرة المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم للإحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الزعيم جمال عبد الناصر (1918 – 2018) وعلى هامش الإحتفالية بمرور مائتي عام على إنشاء معهد الإستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية (1918 – 2018).