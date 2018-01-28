الاسد يبلغ بوتين ان الجيش السوري سيقصف مطار بن غوريون بالصواريخ رداً على اي عدوان اسرائيلي  يستهدف سورية         
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جرينتش+2 02:46
“دار أنباء روسيا” تصدر كتابا عن الرئيس عبد الناصر

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