الاسد يبلغ بوتين ان الجيش السوري سيقصف مطار بن غوريون بالصواريخ رداً على اي عدوان اسرائيلي  يستهدف سورية         
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خطوات جديدة على طريق ضم الضفة الغربية الى اسرائيل

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