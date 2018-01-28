خطوات جديدة على طريق ضم الضفة الغربية الى اسرائيل

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية في عددها الصادر صباح اليوم الأحد، أن أعضاء من حزب الليكود اليميني سيطرحون على الكنيست الاسرائيلي مشروع قانون ضم الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة الاسرائيلية فإن مشروع القانون الذي سيتم طرحه سيكون مشابها تماما للصيغة التي وافقت عليها اللجنة المركزية لحزب الليكود منذ أسابيع بالموافقة على ضم الضفة للسيطرة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن عضو الكنيست عن حزب الليكود يؤاف كيش سيقدم مشروع القانون لاستغلال فرصة الخلافات الكبيرة بين الإدارة الأميركية والفلسطينيين لتمرير مثل هذه المشروعات المهمة.

ووفقا للصحيفة فإن أحزاب إسرائيلية مختلفة ستعقد مؤتمرا قريبا تحت عنوان “نصنع التاريخ سويا .. نتوحد من أجل السيادة” بهدف الضغط على أعضاء الكنيست للموافقة على مشروع القانون.