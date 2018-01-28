خادمة اسيوية بالامارات تخلط البول في طعام مخدوميها بهدف سحرهم

شكت سيدة إماراتية تدعى مريم علي، في تصرفات خادمتها الآسيوية التي قضت بخدمتها قرابة 5 سنوات، فعملت بنصيحة زوجها بتوزيع الكاميرات في المنزل، لتكتشف مفاجأة صادمة.

وفوجئت الإماراتية وتدعي مريم علي، بأن خادمتها تلجأ إلى وضع السحر، لتجعل جميع أفراد الأسرة يخضعون لأوامرها، حيث تقوم بوضع قطرات من بولها في طعام وشراب العائلة، كما تقوم بإعداد طلاسم ووضعها مع ملابس العائلة في الغسالة أثناء غسيل الملابس.

وأقرت الخادمة وفقا لصحيفة “البيان” الإماراتية بفعلتها بعد أن واجهتها الأخيرة بتسجيلات مصورة، مبررة بقولها: “نصحتني صديقتي الخادمة في المنزل المجاور بعمل ذلك، ولا أريد الضرر لكم، ولكن أردت فقط أن ترضوا عني، فهو سحر المحبة”.

وأوضحت الكفيلة، وفق الصحيفة أنه بعد اكتشاف السحر قدم زوجها بلاغًا للشرطة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الخادمة.