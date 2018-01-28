المطربة أحلام تتقدم بتهنئة عاطفية جداً للوليد بن طلال بالافراج عنه

وجّهت الفنانة الإماراتية “أحلام” تهنئة حارة للأمير الوليد بن طلال بمناسبة الإفراج عنه من فندق الريتز كارلتون بعد احتجازه لمدة تجاوزت الشهرين.

“نوّرت الدنيا كلها بعد عمري الأمير الوليد بن طلال”، هكذا كان تعليقها الذي نشرته على إنستغرام بهذه المناسبة.

وأضافت أحلام قائلة: “الحمد لله يا زين ها الأخبار الطيبة، يا رب لك الحمد والشكر، الأمير الوليد بن طلال يا أحن قلب”.

ونشرت الفنانة الإماراتية على صفحتها الرسمية بالموقع صورة لها مزينة بالورود من لقاء سابق مع الأمير الوليد.

وأطلقت السلطات السعودية سراح الملياردير الوليد بن طلال أمس السبت، عقب توقيفه بتهمة الفساد منذ أكثر من شهرين.

وكانت المملكة الغنية بمواردها النفطية واحتياطياتها المالية قد احتجزت نحو 350 شخصية، بينهم أمراء من العائلة الحاكمة، بتهم الفساد، وجرت تسوية مالية مع بعضهم، قضت بدفعهم مليارات الدولارات مقابل الإفراج عنهم.