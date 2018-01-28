الاسد يبلغ بوتين ان الجيش السوري سيقصف مطار بن غوريون بالصواريخ رداً على اي عدوان اسرائيلي  يستهدف سورية         

قالت صحيفة “معاريف” الاسرائيلية مساء امس السبت، إنّ الرئيس السوري بشار الأسد قد اتصل بنظيره الروسي للتشاور حول هجمات الجيش الإسرائيلي على بلاده.

وأضافت معاريف، ان الرئيس بشار الاسد قد هدد، خلال الاتصال، بمهاجمة مطار بن غوريون بصواريخ سكودا.

وأوضحت الصحيفة، أنَ الأسد قد استنكر خلال هذا الاتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اقدام اسرائيل على تفجير القواعد ومستودعات الذخيرة وقوافل الاسلحة التي تعتبرها سورية بمثابة “شرف وطني”.

واضافت الصحيفة، أنّ الأسد قال لبوتين، “ان شرف سوريا هو قبل كل شيء”، مضيفا “اذا قصفت اسرائيل دمشق مرة اخرى فسنطلق صواريخ سكود على مطارها الدولى”.

وردا على ذلك – أشارت “معاريف”- إلى أنّ بوتين قال لنظيره السوري انه سيناقش هذا الامر مع اسرائيل.

وكانت وكالة “سبوتنيك” الروسية قد ذكرت ان الرئيس بشار الاسد اتصل، اثر الغارة الإسرائيلية الأخيرة على مطار دمشق، بالرئيس بوتين وقال له ان كرامة سوريا قبل كل شيء، واذا قامت الطائرات الإسرائيلية مرة جديدة بقصف العاصمة السورية فسأقصف إسرائيل بصاروخين سكود على مطار بن غوريون.

هذا سيتوجه بنيامين نتنياهو الى موسكو غدا الاثنين بزيارة سريعة، من المقرر أن يلتقي خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيعود الى اسرائيل بعد بضع ساعات.

وتأتي زيارة نتنياهو الى موسكو بعد زيارة مدتها اسبوع الى الهند في وقت سابق من الشهر وزيارة لثلاثة ايام الى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع.

جدير بالذكر ان لدى الجيش الإسرائيلي والروسي ما يسمى بنظام عدم تشابك بضمان عدم تواجه الجيشين في اجواء سوريا. وفي الأشهر الأخيرة، التقى مستشارون أمنيون اسرائيليون بنظرائهم الروس للحفاظ على التعاون في هذه المسألة.

وكان نتنياهو قد ابلغ صحفيين اجانب الاسبوع الماضي قائلا : “عندما رأيت ان روسيا تنشر قوات عسكرية، قوة جوية، بعض القوات الأرضية، واسلحة مضادة للطائرات في سوريا، قررت ان افضل شيء هو الذهاب والحديث مع السيد بوتين مباشرة”، قال نتنياهو لصحفيين اجانب في الاسبوع الماضي.

“وقلت، انظر، لديك مصالحك في سوريا، ولدينا مصالحنا، وهي أن لا نتعرض لهجوم من قبل إيران ووكلائها من الاراضي السورية اما مباشرة او عبر تزويد الأسلحة الهجومية، اسلحة قاتلة جدا التي تصل من سوريا الى لبنان الى جبهة الحرب التي تبنيها إيران في لبنان”.

سوف تستمر اسرائيل باتخاذ خطوات ضد اي تهديدات صادرة من سوريا، تابع. “واعتقد ان اهم شيء هو ضمان اننا نفهم بعضنا البعض ولا نسقط طائرات بعض. وقررنا القيام بما يسمى في هذا الكلام المروع عدم الاشتباك، ما يعني ان لا نطلق النار بعضنا البعض. وانشأنا نظاما للقيام بذلك وهذا النظام صامد”.

وتابع نتنياهو يقول : روسيا واسرائيل تحترمان “المصالح الخاصة” للطرف الاخر، ونريد الاستمرار بضمان هذا التنسيق، او استمرار عدم المواجهات”.