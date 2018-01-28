احمد عز يتقاسم بطولة فيلم كوميدي مع الجميلة هيفاء وهبي  

قال الفنان المصري أحمد عز، إنه تلقى عرضاً لبطولة فيلم كوميدي، بمشاركة اللبنانية هيفاء وهبي، على أن يبدأ العمل عليه في نهاية العام الجاري.

وأضاف عز يقول : أنه لا يمانع في تقديم فيلم كوميدي مع هيفاء، بعد الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد “يونس”، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، مشيراً إلى أن الفيلم الكوميدي سيكون من تأليف مريم نعوم وإخراج أحمد خالد موسي.

وعلى جانب آخر، أوضح عز، أنه مشغول حالياً بتصوير مشاهد مسلسله الجديد “أبوعمر المصري”، المقرر عرضه في رمضان المقبل، لافتاً إلى تحمسه للتجربة التي تسير علي قدم وساق.

ويشارك في بطولة “أبوعمر المصري” أروى جودة، وأمل بوشوشة، وفتحي عبدالوهاب، ومنذر رياحنة، ومحمد سلام، وهو من سيناريو وحوار مريم نعوم، ومن إخراج أحمد خالد موسي