نتنياهو يجهد لحمل ترامب على شطب "حق العودة" وتفكيك "الاونروا" ودمجها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين
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جرينتش+2 05:20
نتنياهو يجهد لحمل ترامب على شطب “حق العودة” وتفكيك “الاونروا” ودمجها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين

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