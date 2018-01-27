مُتحف أميركي يبدي استعداده لاهداء ترامب مرحاضاً ذهبياً

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن متحف جوجنهايم بمدينة نيويورك الأميركية عرض أن يقرض الرئيس دونالد ترامب مرحاضاً مصنوعاً من ذهب عيار 18 قيراطاً، بعد أن طلب البيت الأبيض من المتحف استعارة لوحة للفنان الهولندي فان جوخ.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن كبير أمناء المتحف عرض إقراض المرحاض الذي استخدمه عشرات الآلاف من الزوار في رسالة بالبريد الإلكتروني بتاريخ 15 أيلول.

لكن متحدثة باسم المتحف رفضت التعقيب على تقرير الصحيفة، بينما لم يرد مسؤولون بالبيت الأبيض بعد على طلب للتعقيب، كما لم يتضح كيف رد البيت الأبيض على عرض كبير أمناء المتحف.

وهذا المرحاض من تصميم الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلا ويعمل بكفاءة تامة، ويُطلق عليه اسم “أميركا”.

ووفقاً لتدوينة على موقع المتحف الإلكتروني فقد عُرض المرحاض في دورة مياه بالمتحف واستخدمه بشكل خاص أكثر من 100 ألف شخص .

يُشار إلى أن طلب البيت الأبيض استعارة لوحة لفنسنت فان جوخ قد قوبل بالرفض.

ومن المعروف أن الرئيس الأميركي ترامب يعشق المقتنيات الذهبية والمطلية بالذهب.