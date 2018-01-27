“مجتهد” يكشف كيف استولى ابن سلمان على أملاك ابن فهد

كشف المغرّد السعودي الشهير “مجتهد” ما فعله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بأملاك الأمير عبد العزيز بن فهد، والذي تضاربت الروايات بشأن ما إذا كان في السجن، أم في الإقامة الجبرية بقصره، بعد أن كان ضمن المحتجزين في فندق “الريتز”.

وقال “مجتهد” في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” امس الجمعة، إن “محمد بن سلمان صادر (لنفسه) جميع أملاك عبدالعزيز بن فهد داخل المملكة، ما عدا قصرا في الرياض، وقصرا في جدة.”

وأضاف “مجتهد” أن ابن فهد تعرّض “لضغط شديد للتنازل عن جزء كبير من أملاكه في الخارج، فرفض ولا يزال يتعرض للضغط.”

وكشف “مجتهد” أن عبد العزيز بن فهد كان “يُعامل في البداية بشكل مستقل عن الأمراء، ثم وضع معهم في (فندق) الريتز ثم (سجن) الحاير”.